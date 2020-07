Eiyuden Chronicle Hundred Heroes su Nintendo Switch 2 o Pro? Gli sviluppatori ci sperano

La campagna Kickstarter di Eiyuden Chronicle Hundred Heroes è iniziata da poco meno di un'ora e la pagina dedicata al successore spirituale di Suikoden ha già fatto parlare di se. Tra i vari obbiettivi infatti c'è anche quello di produrre il gioco per la "console next-gen di Nintendo".

Attualmente infatti tra le varie versioni di Eiyuden Chronicle Hundred Heroes vengono proposte quelle per Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5 e la console next-gen di Nintendo. La ragione di questa scelta viene spiegata dagli stessi sviluppatori di Rabbit & Bear: i piani della famosa casa di Kyoto sono al momento sconosciuti ed è difficile prevedere cosa accadrà nel futuro prossimo, dato anche il periodo di transizione generazionale che sta vivendo l'industria. In ogni caso il gioco uscirà non prima di 2-3 anni, motivo per cui gli sviluppatori hanno deciso di puntare su un prossimo annuncio di Nintendo. L'obbiettivo del team è infatti quello di creare un'esperienza di gioco uniforme su tutte le piattaforme ed un hardware con specifiche limitate come quello di Switch potrebbe richiedere molto più lavoro del previsto.

Rabbit & Bear spera quindi nell'avvento di una Nintendo Switch 2 (o Switch Pro) per rendere al meglio Eiyuden Chronicle Hundred Heroes ma nel caso non venisse annunciata una nuova console lo studio intende fare di tutto per fornire una versione quanto più funzionale anche sull'attuale generazione di Switch, ricorrendo al rimborso dei backer in caso di impossibilità.

Insomma, la speranza è che Nintendo sveli i suoi piani per il futuro con un hardware aggiornato ed in grado di facilitare il lavoro agli sviluppatori. Singolare che la nota arrivi proprio dagli sviluppatori giapponesi.