Eiyuden Chronicle Hundred Heroes recensito da Famitsu: la prima recensione è positiva

Ormai ci siamo, l'uscita di Eiyuden Chronicle Hundred Heroes è dietro l'angolo e si attende di scoprire qual è il verdetto della critica internazionale sull'RPG erede spirituale di Suikoden. Il primo verdetto arriva intanto dal Giappone, cortesia di Famitsu.

Sul numero 1846 della storica rivista nipponica trova spazio la recensione di Eiyuden Chronicle Hundred Heroes, che si porta a casa un'ottima media complessiva di 33 su 40. Tra i quattro redattori di Famitsu che si sono occupati del gioco ci sono state però alcune divergenze: due di loro hanno infatti assegnato 8 all'opera sviluppata da Rabbit and Bear Studios, un altro ancora non è andato oltre il 7, infine l'ultimo ha valutato con un altisonante 10 quanto offerto dal titolo. Famitsu precisa inoltre che sono servite 40 ore per portare a termine la storia principale, e almeno 100 per finire anche le attività secondarie.

Sullo stesso numero trovano spazio le valutazioni per altri due giochi: Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Sweep the Board arriva a 30/40 (somma di due 8 e due 7), mentre SaGa Emerald Beyond prende 33/40 (somma di tre 8 e un 9) proprio come Eiyuden Chronicle Hundred Heroes. L'appuntamento con l'atteso RPG è per il 23 aprile 2024 su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox: per ulteriori approfondimenti il nostro provato di Eiyuden Chronicle Hundred Heroes vi svela più informazioni sulle potenzialità del progetto.

