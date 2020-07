Eiyuden Chronicle Hundred Heroes: alla scoperta dell'erede di Suikoden

In maniera de ltutto inaspettata, Rabbit & Bear ha annunciato Eiyuden Chronicle Hundred Heroes, un nuovo RPG che promette di raccogliere l'eredità di spirituale e ludica degli esponenti della saga di Suikoden, giochi di ruolo che hanno segnato la generazione a cavallo tra i due secoli.

Rabbit & Bear è uno studio di sviluppo con sede a Tokyo formato da alcuni dei principali creativi della serie Suikoden, per cui l'obiettivo conclamato è quello di riallacciarsi alle atmosfere e alle dinamiche di gameplay che hanno contraddistinto i classici. In cabina di regia, non a caso, c'è lo stesso director dei primi tre capitoli della saga, Yoshitaka Murayama. Ad affiancarlo ci saranno altri veterani, ovvero Junko Kawano, Osamu Komuta e Junichi Murakami: si tratta di un evento decisamente importante, poiché è la prima volta che i quattro collaborano allo stesso progetto. Murayama e Kawano, inoltre, non lavoravano assieme da ben 25 anni.

Alle ore 18:00 di domani 27 luglio prenderà ufficialmente il via la campagna Kickstarter di Eiyuden Chronicle Hundred Heroes: gli sviluppatori necessitano di 500 mila dollari per sviluppare la versione PC, ma saranno presenti anche degli stretch goal per le edizioni PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch (o, eventualmente, la console Nintendo di prossima generazione). Se nel frattempo volete saperne di più sul progetto, allora vi consigliamo di guardare il Video Speciale che abbiamo confezionato appositamente a tale scopo. Lo trovate in apertura, buona visione!