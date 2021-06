Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes uscirà nel 2023, Rising atteso nel 2022

L'Xbox & Bethesda Showcase è stata l'occasione per vedere all'opera anche Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, l'RPG in sviluppo presso lo Rabbit & Bear composto da veterani della serie di Suikoden a cui il gioco si ispira.

Durante la conferenza, oltre ad accattivanti sequenze di gameplay che mostrano un comparto grafico simile a quello molto apprezzato di Octopath Traveler, è stato anche rivelato che Hundred Heroes arriverà in un generico 2023. L'avventura, quindi, non è esattamente dietro l'angolo e sarà necessario portare ancora molta pazienza prima di metterci le mani sopra. Ma proprio per questo ecco arrivare un'inaspettata e gradita sorpresa: un secondo gioco relativo al franchise, intitolato Eiyuden Chronicle: Rising, farà invece il suo esordio nel 2022. Si tratta quindi di un ottimo modo per ingannare l'attesa di Hundred Heroes, il cui sviluppo richiederà molto più tempo per essere completato.

Dietro il progetto Eiyuden Chronicle c'è Yoshitaka Murayama, la stessa mente dietro i primi capitoli della serie JRPG di Konami a cui il suo nuovo lavoro si ispira: il papà di Suikoden sogna di tornare a lavorare sulla serie, ma conferma di essere concentratissimo al 100% sul suo erede spirituale. Oltre alle console Microsoft e al PC, i due Eiyuden Chronicle sono attesi anche su PS5 e PS4. Il team spera di portare Eiyuden Chronicle anche su Nintendo Switch.