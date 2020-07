Eiyuden Chronicle: il nuovo gioco degli autori di Suikoden è un successo su Kickstarter

Eiyuden Chronicle Hundred Heroes è il nuovo progetto del team Rabbit & Bear, fondato da Yoshitaka Murayama, creatore di Suikoden e produttore di Suikoden II. Il gioco ha già riscosso un discreto successo su Kickstarter riuscendo a raggiungere l'obiettivo minimo di finanziamento in meno di 12 euro.

La campagna Kickstarter di Eiyuden Chronicle Hundred Heroes è partita col botto e nel momento in cui scriviamo sono stati raccolti 1.206.037 euro a fronte di un obiettivo fissato a 434.679 euro. I sostenitori sono ben 13.000, da notare come manchino ancora 31 giorni al termine della raccolta fondi, la quale andrà avanti fino al 28 agosto.

Tutti i principali obiettivi sono stati raggiunti, tra cui quelli legati allo sviluppo delle versioni PC e console (PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X), ancora da raggiungere invece i traguardi relativi al New Game Plus, nuovi effetti sonori e localizzazione in lingua cinese.

Da notare come gli sviluppatori abbiano dichiarato di voler pubblicare il gioco anche sulla console next-gen di Nintendo con riferimento a Switch 2 o Switch PRO, se mai questa dovesse vedere la luce. Eiyuden Chronicle Hundred Heroes è atteso per la fine del 2022, c'è tutto il tempo quindi per decidere quali altri eventuali piattaforme supportare.