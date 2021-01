Eiyuden Chronicle: il papà di Suikoden sogna di tornare a lavorare sulla serie JRPG

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di NintendoEverything, Yoshitaka Murayama ha espresso il suo desiderio di tornare a lavorare sulla storica serie JRPG di Suikoden, da lui stesso creata, dopo aver dato forma all'ambizioso progetto di Eiyuden Chronicle.

Nel ricordare il suo divorzio da Konami avvenuto circa due decenni fa, Murayama guarda con fiducia al futuro ma senza perdere di vista il lavoro svolto con Suikoden. Nel corso dell'intervista, il designer nipponico spiega infatti che "Suikoden è stato un gioco su cui ho avuto la fortuna di lavorare. Amerò per sempre quella serie, ma si tratta di qualcosa che non possiedo e di cui non ho alcun controllo, diversamente da quanto sto facendo con Eiyuden che è mio e rappresenta al 100% la mia passione".

Fatto questa dovuta precisazione, il boss dei Rabbit & Bear Studios sottolinea che "ovviamente sarei più che felice di lavorare su un nuovo gioco di Suikoden se mi si presentasse in futuro questa possibilità. Tuttavia, per ora, concentro tutte le mie attenzioni su Eiyuden Chronicle che rappresenta il nuovo capitolo della mia vita professionale".

Grazie ai circa 3,8 milioni di euro raccolti dagli appassionati che hanno partecipato alla faraonica raccolta fondi su Kickstarter, il progetto di Eiyuden Chronicle Hundred Heroes uscirà nell'autunno del 2022 su PC, PS5, Xbox Series X/S e forse anche su Nintendo Switch 2 o Pro, promettendo di raccogliere l'eredità spirituale di Suikoden I e II con tantissimi contenuti ispirati all'iconica serie JRPG.