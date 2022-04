Eiyuden Chronicle Rising: l'action GDR 2.5D ha una data su PC, console e Game Pass

Gli sviluppatori di Natsume Atari e gli editori di 505 Games ci reimmergono nelle atmosfere oniriche di Eiyuden Chronicle Rising per mostrare delle nuove scene di gameplay e, soprattutto, annunciare la data di lancio ufficiale su PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e Game Pass.

L'avventura fantasy in stile 2.5D andrà a riallacciarsi all'esperienza ludica e narrativa di Eiyuden Chronicle Hundred Heroes per dare modo ai patiti del genere di cimentarsi in una serie di missioni di stampo action ruolistico "classico", sullo sfondo di scenari fiabeschi da esplorare e di un sistema gestionale che permetterà agli utenti di costruire una propria cittadina.

Il nuovo filmato ci mostra una scena di combattimento con i boss, una delle tante attività da svolgere in quest'opera che alternerà fasi di esplorazione a frangenti decisamente più action, con dungeon pieni di segreti da scoprire e misteriose regioni da visitare per contribuire alla crescita della propria enclave. Molti equipaggiamenti, oggetti speciali e progressi compiuti in Rising, oltretutto, potranno essere "recuperati" in Eiyuden Chronicle Hundred Heroes, il prossimo GDR ideato dai creatori di Suikoden atteso al lancio nel 2023, attraverso un sistema di trasferimento automatico dei salvataggi.

Senza indugiare oltre, vi informiamo che Eiyuden Chronicle Rising sarà disponibile dal 10 maggio 2022 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo al day one nel catalogo di Xbox e PC Game Pass.