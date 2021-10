Eiyuden Chronicle Rising su PC e console: l'avventura fantasy si mostra nel primo gameplay

In coincidenza del TGS 2021, gli sviluppatori di Natsume Atari e gli editori di 505 Games hanno mostrato il primo gameplay trailer di Eiyuden Chronicle Rising, l'avventura fantasy in arrivo nel 2022 su PC e console.

Parallele e complementari all'esperienza ludica e narrativa di Eiyuden Chronicle Hundred Heroes, le missioni offerte da Rising caleranno gli appassionati in una dimensione action ruolistica "classica", con fiabeschi scenari da esplorare e meccaniche di gameplay arricchite dalla possibilità di costruire una propria cittadina.

Nel corso dell'avventura sarà possibile immergersi nelle atmosfere d Eiyuden Chronicle e ripercorrere le gesta vissute da vari personaggi, ciascuno dei quali potrà essere trasferito come Companion in Hundred Heroes. Pur essendo completamente in lingua giapponese, il nuovo trailer proposto da Natsume Atari ci permette comunque di familiarizzare con i personaggi e di apprendere i rudimenti di un sistema di gioco che alternerà le fasi di esplorazione a quelle di combattimento, con intermezzi legati alla creazione del proprio insediamento.

L'uscita di Eiyuden Chronicle Rising è prevista nella primavera del 2022 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Oltre al video del TGS 2021 che campeggia a inizio pagina, in calce alla notizia trovate anche le immagini ingame.