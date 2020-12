eKshop lancia la Bag of Lucca Changes: T-Shirt e lampada PlayStation in sconto

Lucca Crea ed eKshop.it lanciano il bundle Lucca Changes per tutti i possessori del Campfire Pass Special. Inserendo sul sito www.ekshop.it il codice per il ritiro della Bag of Lucca si potranno acquistare la maglietta ufficiale della manifestazione e la lampada PlayStation al prezzo promozionale di 21.90 euro (spese di spedizione incluse).

La Bag of Lucca è disponibile al prezzo speciale di 7 euro fino al 28 febbraio 2021: il codice per il ritiro della bag sarà inviato via email e servirà sia ad accedere allo speciale bundle Lucca Changes sia a ritirare la Bag presso il negozio selezionato in fase di acquisto. Ma cosa contiene la Bag of Lucca? Si tratta di una borsa speciale ricchissima di contenuti esclusivi, tra cui:

Quaderno dei giochi: contiene 3 giochi creati appositamente dai game designer Pierluca Zizzi e Marta Tuveri, Stefano Castelli e Alan D'Amico e il team di Acchiappasogni

2 mazzi di Keyforge by Asmodée

Il primo albo di Critical Role di Edizioni BD

Illustration card di Werther Dell'Edera di Edizioni BD

Booklet speciale dedicato al cosplay di J-POP Manga

Numero 0 del fumetto 7 Crimini di Tunué

Speciale assortimento delle miniature Krosmaster di Ghenos Games

Altri gadget offerti da Lucart e eKshop

Il bundle maglietta Lucca Changes e Lampada PlayStation costa 31,49€ ma acquistando la Bag of Lucca riceverete un codice sconto che vi permetterà di acquistare il pacchetto al prezzo di 21,90€.