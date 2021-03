El Hijo: lo stealth spaghetti western sta per arrivare su PlayStation, Xbox e Switch

Forti della calorosa accoglienza ottenuta su Steam, gli autori degli Honig Studios si preparano a lanciare le versioni console di El Hijo A Wild West Tale, l'avventura spaghetti western già disponibile su PC da fine 2020 e in procinto di approdare su piattaforme PlayStation, Xbox e Switch.

Annunciata nel corso del PC Gaming Show del 2019, El Hijo è un'esperienza a vocazione narrativa ma dalla forte propensione free roaming che racconta le gesta compiute da un coraggioso bambino di sei anni che s'imbarca in una pericolosa missione per ritrovare sua madre.

Nei panni di "El Hijo", gli utenti dovranno aiutare questo intrepido avventuriero a riconciliarsi con la sua amata madre, non prima però di averlo spronato a maturare tutta una serie di tecniche e di abilità per avere la meglio sui nemici e sugli ostacoli che troverà lungo il cammino.

Dai monasteri remoti ai deserti implacabili, fino agli immancabili villaggi sperduti nella Frontiera del selvaggio west, ogni scenario spinge gli utenti a evolvere le meccaniche stealth di "Shadowplay" su cui si basa l'intera opera.

L'uscita di El Hijo A Wild West Tale è attesa per il 25 marzo nelle versioni PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PS5 e Xbox Series X/S ma sono in retrocompatibilità. In attesa di addentrarci nelle atmosfere di questo titolo e di sviscerarne i contenuti con la nostra recensione che troverete su queste pagine molto presto, vi proponiamo le immagini e l'ultimo video sulla versione console di El Hijo.