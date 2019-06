El Hijo, Genesis Noir e Per Aspera tra i protagonisti del PC Gaming Show

Il PC Gaming Show 2019 ha ospitato sul proprio palco diversi ospiti, tra i quali il team di Larian Studios, che ha offerto nuovi dettagli su Baldur's Gate 3. Ampio spazio è stato inoltre riservato a nuovi annunci e reveal.

Tra le produzioni presentate figura El Hijo, definito come uno "spaghetti western stealth game", il gioco teleptrasporta i videogiocatori nei panni di un bambino di sei anni, in un viaggio che percorrerà nel tentativo di riunirsi alla propria madre. In apertura a questa news, potete visionarne il trailer di presentazione.

Spazio anche per il genere noir, con l'annuncio della peculiare ed intrigante "avventura cosmica" di Genesis Noir. Anche in questo caso, potete visionare il relativo trailer, disponibile in calce a questa news. Qui trovate inoltre anche il trailer di Per Aspera, titolo atteso nel corso del 2020.