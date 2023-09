El Paso Elsewhere: è disponibile lo sparatutto a base di vampiri ispirato a Max Payne

È arrivato oggi su PC e Xbox il peculiare sparatutto in terza persona che prende il nome di El Paso Elsewhere, che ha attirato l'attenzione di molti giocatori a causa del gameplay fortemente ispirato a Max Payne.

Il gioco, caratterizzato da uno stile grafico retrò accompagnato da un sistema di illuminazione moderno, è ambientato in un mondo popolato da mostruose creature quali vampiri e licantropi. In questo contesto, il coraggioso protagonista deve impugnare svariate armi da fuoco - incluse le immancabili doppie pistole - per massacrarli tutti. Come accennato poco sopra, in El Paso Elsewhere non ci si limita a sparare, ma si possono anche eseguire coreografiche acrobazie in bullet time, proprio come abbiamo visto nel gioco firmato Remedy.

Ecco di seguito i requisiti minimi del gioco su PC:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel i5-11600K o equivalente

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1080 oppure una GPU equivalente

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 3 GB di spazio disponibile

Al momento il gioco è disponibile sia su PC che su Xbox (è compatibile sia con Xbox One che con Xbox Series X|S) ad un prezzo budget di 19,99 euro.

Sapevate che Remedy è al lavoro sui remake di Max Payne 1 e 2?