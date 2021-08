El Shaddai Ascension of the Metatron: l'action game ha una data di lancio su PC

El Shaddai Ascension of the Metatron, peculiare action game pubblicato originariamente su PlayStation 3 e Xbox 360 nell'aprile del 2011, si prepara a sbarcare su PC. Il gioco che porta la firma di Takeyasu Sawaki sarà distribuito su Steam incontrando così dopo oltre 10 anni un nuovo bacino d'utenza.

Come apprendiamo al termine del filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, El Shaddai Ascension of the Metatron sarà disponibile su Steam a partire dal primo settembre di quest'anno. Il gioco sarà venduto al prezzo di 39,99 dollari, eccetto per le prime due settimane di lancio in cui potrete approfittare del prezzo scontato di 32,99 dollari. L'artbook e la soundtrack originale saranno venduti in formato digitale come DLC, e potrete inoltre ottenere separatamente il Deluxe Pack in cui troverete altri contenuti aggiuntivi.

El Shaddai: Ascension of the Metatron è un'avventura d'azione in terza persona unica, caratterizzata da un world building molto curato, un'estetica accattivante e battaglie elettrizzanti. Il titolo diretto da Takeyasu Sawaki (che ha lavorato alle serie di Devil May Cry, Okami, Gravity Rush 2) presenta un particolare mix di sequenze 2D e 3D ambientate in un mondo di gioco dinamico, capace di mutare man mano che il giocatore progredisce nel suo viaggio.

In attesa della sua nuova pubblicazione, vi rimandiamo alla nostra Recensione di El Shaddai Ascension of the Metatron.