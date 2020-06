Elda Maria Olivieri: chi è la voce di Lara Croft e Maria Auditore in Assassin's Creed 2?

Continua il nostro viaggio nel mondo dei doppiatori italiani, stavolta conoscendo meglio la voce dell'indomabile Lara Croft e di Maria Auditore, iconico personaggio della saga di Assassin's Creed. Stiamo parlando di Elda Maria Olivieri e, che la conosciate o meno, questo è uno speciale che non vorreste mai perdere.

Nata a Milano nel 1960, i suoi doppiaggi da console sono famosi tanto quelli del piccolo e grande schermo: la Oliviero ha infatti prestato la voce a Calista Flockhart, protagonista di Ally McBeal; Erika Flores e Jessica Bowman in La signora del West; Judy Garland in Il mago di Oz (1985) e persino Roxan Dawson in Star Trek Voyager. Anche nel mondo animato le vette, ed i personaggi iconici, sono molteplici: avete mai notato la curiosa somiglianza delle voci di Trisha Elric e Sloth in Fullmetal Alchemist? E se vi dicessimo che è la stessa di Wilma Flinstone e della madre di Nobita, lo svogliato padroncino di Doraemon? Tra le sue collaborazioni può vantare quelle nel franchise d'animazione di Barbie e dei My Little Pony, oltre che in Naruto: Shippuden e Naruto: La via dei ninja (Mebuki Haruno) e nei film Pokémon: Mewtwo colpisce ancora e del remake in 3D Evoluzione (Miranda).

Ma veniamo ai videogiochi e alle sue impareggiabili eroine: ha doppiato Lara Croft in tutti i videogiochi della serie da Tomb Raider II a Tomb Raider Underworld e negli spin-off Lara Croft and the Guardian of Light e Lara Croft and the Temple of Osiris, mentre in Broken Sword II e III ha prestato la voce a Nicole "Nico" Collard. Abbiamo inoltre "visto" la Olivieri nei panni di Maria Auditore (madre del protagonista Ezio) in Assassin's Creed II e Brotherhood; di Sarah Kerrigan in StarCraft, StarCraft II e Blood War e anche di Shaak Ti in Star Wars: Il potere della Forza. Altri personaggi degni di nota sono stati Aria T'Loak in Mass Effect 2 e 3, Katya in Alien vs. Predator, Country Girl in Ratchet & Clanck 3, la Regina di Cuori e la signora Liddell in Alice: Madness Returns, Annie e Anivia in League of Legends e persino zia May in Spider-Man.

