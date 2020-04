Elden Ring, aspettando il gioco FromSoftware: la mitologia finlandese tra le ispirazioni?

Preceduto da una più che corposa serie di rumor e da grandissime aspettative, in occasione dell'E3 2019, dal palco della conferenza Microsoft, è stato ufficialmente presentato il primo trailer di Elden Ring.

La nuova produzione FromSoftware vanta una collaborazione decisamente d'eccezione, che vede lo scrittore George R. R. Martin, noto autore della saga letteraria del Trono di Spade, coinvolto nell'edificazione della mitologia che avvolgerà il mondo di gioco. Ad ora, purtroppo, i dettagli sul gioco sono davvero pochissimi: la software house autrice della trilogia di Dark Souls e di Bloodborne non si è infatti sbottonata su ciò che attenderà i giocatori in questa nuova avventura digitale.

In mancanza d'altro, l'attenzione della community si è focalizzata su di una minuziosa analisi del teaser trailer di Elden Ring, ma anche lo stesso titolo dell'opera ha attirato notevole attenzione. Alcuni osservatori, in particolare, hanno avanzato l'ipotesi che che vi sia un legame tra la mitologia finlandese ed Elden Ring. Intrigata da questa eventualità, la Redazione di Everyeye ha approfondito la tematica, confezionando un video interamente dedicato all'argomento. Come ormai da tradizione, ricordiamo che il filmato è disponibile in apertura a questa news, ma anche sul Canale YouTube di Eveyeye.it: buona visione!

Cosa ne pensate, siete curiosi di saperne di più sul risultato delle fatiche di George R.R.Martin e Hidetaka Miyazaki?