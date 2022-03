Elden Ring 1.03, il video confronto: come sono cambiati armi e incantesimi?

Con la pubblicazione della patch 1.03 di Elden Ring, gli autori di FromSoftware hanno introdotto un'ampia rassegna di novità all'interno del loro ultimo Action RPG.

Tra nuovi NPC, ampliamenti di quest e ulteriori interventi, l'update non ha mancato di introdurre anche alcune modifiche al bilanciamento del combat system. Di conseguenza, le armi ha disposizione dei Senzaluce potrebbero aver visto modificata la propria efficacia, sia per quanto riguarda lame e affini sia per quanto riguarda incantesimi e stregonerie. Per questa ragione, può essere utile dare uno sguardo alle principali variazioni introdotte su questo fronte. Ovviamente, segnaliamo un rischio di spoiler a seguire.

Tra le armi colpite dalla patch 1.03, troviamo innanzitutto la Sword of Night and Flame, la cui potenza è stata effettivamente ridotta con l'update. Dai test condotti dalla community, la potenza della lama è ora inferiore di circa il 20%: potete osservarla in azione nel primo video disponibile in calce. Variazioni anche per molti incantesimi, tra i quali possiamo citare Hoarfrost Stomp. Altre magie sono invece diventate più efficaci, come Night Comet. In questo caso, i riferimenti sono al secondo e terzo video in calce a questa news. Avete già notato importanti cambiamenti per la vostra build?



In chiusura, ricordiamo che l'update 1.03 di Elden Ring ha inoltre provveduto ad aggiungere un'utile funzione alla mappa di gioco, che ora segnala la posizione degli NPC che avete già incontrato.