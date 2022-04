Elden Ring 1.04: tutti i cambiamenti, buff e nerf delle armi

From Software continua ad aggiornare Elden Ring per inseguire un bilanciamento quanto più preciso possibile: in questo quadro rientra anche la patch 1.04 di Elden Ring, che apporta una grande serie di cambiamenti ad armi, incantesimi e abilità.

Molte delle build più gettonate potrebbero essere presto sostituite da altre diventate più efficaci in relazione al nuovo meta creato dalla patch: ecco quali sono i cambiamenti apportati e come modificare il vostro equipaggiamento in modo da diventare ancora più letali nell’Interregno. Prima di proseguire vi ricordiamo che tutti i bilanciamenti riportati in questa guida sono citati nel changelog ufficiale della patch 1.04, ma non è detto che possano variare ulteriormente nel prossimo futuro.



Vi avvisiamo inoltre che i nomi di armi, stregonerie e ceneri di guerra che troverete sono riportati in inglese, così come presenti sul changelog ufficiale pubblicato da Bandai Namco e linkato nel paragrafo precedente.

Armi colossali

Le Armi Colossali sono state potenziate e rese più maneggevoli e rapide, in modo da ridurre il loro principale punto debole. Vediamo nel dettaglio le modifiche:

aumentata la velocità d’attacco e ridotto il tempo di recupero di Spade e Armi Colossali; attacco in salto non incluso

aumentato il danno d’attacco a due mani di Spade e Armi Colossali; attacco in salto non incluso

aumentata la velocità di blocco fisico e potenziamento della guardia di Spade Colossali, Armi Colossali, Spade Grandi, Martelli Grandi, Asce Grandi, Lance Grandi e Alabarde

aumentato il danno dello Spadone con Lama Innestata

aumentato il danno dello Scettro del Divoratore

Stregonerie

La patch 1.04 introduce modifiche a velocità di lancio, tempo di recupero e consumo di punti mana per una serie di stregonerie, che permetteranno ai giocatori di sperimentare build magiche più variegate anche in modalità PVP e durante le prime ore di gioco:

Crystal Barrage – velocità di lancio aumentata e tempo di recupero ridotto

Gavel of Haima – velocità di lancio aumentata e tempo di recupero ridotto; consente all’incantatore di resistere meglio ai colpi nemici durante il lancio

Shatter Earth – velocità di cast aumentata e tempo di recupero ridotto; consente all’incantatore di resistere meglio ai colpi nemici durante il lancio

Rock Blaster – tempo di recupero ridotto; consente all’incantatore di resistere meglio ai colpi nemici durante il lancio

Thop’s Barrier – aumento dell’area d’effetto e aumento della durata dell’effetto

Rennala’s Full Moon – velocità di lancio aumentata e tempo di recupero ridotto

Ranni’s Dark Moon – velocità di lancio aumentata e tempo di recupero ridotto

Carian Greatsword – velocità di lancio aumentata con bassa destrezza

Magma Shot – costo in punti mana ridotto e velocità di lancio aumentata

Roiling Magma – velocità di lancio aumentata e tempo ridotto prima dell’esplosione del magma

Gelmir’s Fury – hitbox aumentata, gittata del proiettile ridotta e danno della lava aumentato

Rykard’s Rancor – costo in punti mana ridotto

Oracle Bubbles – velocità di lancio aumentata e tempo di recupero ridotto

Great Oracular Bubble – velocità di lancio aumentata e tempo di recupero ridotto

Briars of Sin – tempo di recupero ridotto; sanguinamento aumentato

Briars of Punishment – tempo di recupero ridotto; sanguinamento aumentato

Explosive Ghostflame – costo in punti mana e tempo di recupero ridotti

Tibia’s Summon – velocità di lancio e danni aumentati

Aspects of the Crucible: Tail – costo in punti mana e in punti stamina ridotto

Aspects of the Crucible: Horns – costo in punti mana e in punti stamina ridotto; velocità di lancio aumentata; aumentata la distanza percorsa quando non caricato; aumentata la probabilità di barcollamento dei nemici quando caricato

Elden Stars – velocità di lancio aumentata e tempo di recupero ridotto

Black Blade – consumo di stamina ridotto e tempo di recupero ridotto

Discus of Light – costo in punti mana ridotto; danni e velocità di lancio aumentati

Triple Rings of Light – danno aumentato

Radagon’s Rings of Light – costo in punti mana ridotto; danni e velocità di lancio aumentati; tempo di recupero ridotto

Lightning Strike – costo in stamina ridotto; velocità di lancio aumentata; tempo di recupero ridotto

Honed Bolt – velocità di lancio aumentata e tempo di recupero ridotto

Ancient Dragons’ Lightning Spear – costo in punti mana e stamina ridotto; velocità di lancio aumentata; tempo di recupero ridotto; consente all’incantatore di resistere meglio ai colpi nemici durante il lancio

Ancient Dragons’ Lightning Strike – tempo di recupero ridotto

Lansseax’s Glaive – costo in punti mana e stamina ridotto; velocità di lancio aumentata; tempo di recupero ridotto; consente all’incantatore di resistere meglio ai colpi nemici durante il lancio

Fortissax’s Lightning Spear – costo in punti mana e stamina ridotto; velocità di lancio aumentata; tempo di recupero ridotto; consente all’incantatore di resistere meglio ai colpi nemici durante il lancio

Frozen Lightning Spear – costo in punti mana e stamina ridotto; velocità di lancio aumentata; tempo di recupero ridotto; consente all’incantatore di resistere meglio ai colpi nemici durante il lancio

Death Lightning – costo in punti mana ridotto; aumenta la durata del fumo mortale

O, Flame! – danni aumentati

Giantsflame Take Thee – costo in stamina ridotto

Flame of the Fell God – costo in punti mana ridotto; danno aumentato

Whirl, O Flame! – danno aumentato; tempo di recupero ridotto

Burn, O Flame! – velocità di lancio aumentata; tempo di recupero ridotto

Black Flame – danno aumentato; aumentata la probabilità di barcollamento dei nemici

Scouring Black Flame – costo in punti mana ridotto; tempo di recupero ridotto; gittata d’attacco e area d’effetto aumentati

Black Flame Ritual – costo in punti mana ridotto; danni aumentati

Gurranq’s Beast Claw – danno aumentato; tempo di recupero ridotto

Bloodflame Talons – costo in punti mana ridotto; velocità di lancio aumentata; tempo di recupero ridotto

Bloodboon – danno aumentato; velocità di lancio aumentata; tempo di recupero ridotto; tempo di inizio dell’effetto ridotto

Pest Threads – costo in stamina ridotto

Scarlet Aeonia – velocità di lancio aumentata; tempo di recupero ridotto; consente all’incantatore di resistere meglio ai colpi nemici durante il lancio

Unendurable Frenzy – velocità di lancio aumentata; tempo di recupero ridotto; riduce la natura casuale della gittata del proiettile; aumenta la Frenesia inflitta ai nemici

Inescapable Frenzy – velocità di lancio aumentata

Placidusax’s Ruin – costo in punti mana e stamina ridotto; tempo di recupero ridotto

Dragonclaw – costo in punti mana e stamina ridotto; tempo di recupero ridotto; consente all’incantatore di resistere meglio ai colpi nemici durante il lancio

Dragonmaw – costo in punti mana e stamina ridotto; tempo di recupero ridotto; aumentata la probabilità di barcollamento dei nemici

Greyoll’s Roar – costo in punti mana e stamina ridotto; tempo di recupero ridotto

Altre stregonerie hanno invece ricevuto dei nerf ad alcune caratteristiche:

Adula’s Moonblade – potenza di lancio singolo ridotta; le spade e il ghiaccio colpiscono ora con maggior frequenza; velocità di lancio aumentata con destrezza ridotta

Flame, Fall Upon Them – danno di lancio singolo ridotto; la stregoneria colpisce ora il nemico più volte; costo in punti mana ridotto

Howl of Shabriri – accumulo di Frenesia sui nemici ridotto; velocità di lancio aumentata e tempo di recupero ridotto

Swarm of Flies – sanguinamento inflitto ai nemici ridotto

The Flame of Frenzy – accumulo di Frenesia sui nemici ridotto

Frenzied Burst – accumulo di Frenesia sui nemici ridotto

Ceneri di Guerra

Infine, molte delle abilità che possono essere applicate alle armi hanno ricevuto modifiche, tendenzialmente rivolte a potenziarne gli effetti:

Lion’s Claw – velocità di lancio aumentata; tempo di recupero ridotto

Kick – velocità di lancio aumentata

Hoarah Loux’s Earthshaker – velocità di lancio aumentata; tempo di recupero ridotto

Troll’s Roar – costo in stamina ridotto; velocità di lancio aumentata; distanza percorsa aumentata

Giant Hunt – tempo di recupero ridotto

Storm Assault – tempo di recupero ridotto

Carian Greatsword – velocità di lancio aumentata; tempo di recupero ridotto; danno colpo caricato aumentato; probabilità di far barcollare i nemici aumentata

Carian Grandeur – velocità di lancio aumentata; tempo di recupero ridotto; danno colpo caricato aumentato; probabilità di far barcollare i nemici aumentata

Gravitas – velocità di lancio aumentata

Flaming Strike – distanza percorsa aumentata

Black Flame Tornado – aggiunta una hitbox all’arma durante la rotazione; aggiunta una finestra temporale per schivare e interrompere l’animazione

Lightning Slash – velocità di lancio aumentata; aggiunta una hitbox all’animazione di calpestamento

Sacred Blade – velocità di lancio aumentata

Sacred Ring of Light – velocità di lancio aumentata

Poisonous Mist – velocità di lancio aumentata

Poison Moth Flight – velocità di lancio aumentata; tempo di recupero ridotto

Ice Spear – aggiunta una hitbox all’arma durante la rotazione

Chilling Mist – velocità di lancio aumentata

Assassin’s Gambit – velocità di lancio aumentata

Shield Bash – velocità di lancio aumentata

Shield Crash – costo in stamina ridotto; velocità di lancio aumentata

Blade of Gold – costo in stamina ridotto; velocità di lancio aumentata; tempo di recupero ridotto

Blade of Death – velocità di lancio aumentata; tempo di recupero ridotto

Golden Tempering – costo in punti mana ridotto; velocità di lancio aumentata; durata dell’effetto aumentata

Last Rites – velocità di lancio aumentata

Mists of Slumber – velocità di lancio aumentata

Eochaid’s Dancing Blade – distanza percorsa aumentata; aggiunta una finestra temporale per schivare e interrompere l’animazione

Unblockable Blade – velocità di lancio aumentata con l’arma Coded Sword

Alabaster Lords’ Pull – velocità di lancio aumentata; tempo di recupero ridotto; aggiunta una finestra temporale per schivare e interrompere l’animazione

Establish Order – tempo di recupero ridotto; velocità di lancio aumentata; danno aumentato; aumentata la probabilità di far barcollare i nemici

Moonlight Greatsword – costo in punti mana ridotto; velocità di lancio aumentata; tempo di recupero ridotto; aumentato l'accumulo di ghiaccio sui nemici

Wave of Gold – costo in punti mana ridotto; velocità di lancio aumentata; tempo di recupero ridotto

Wolf’s Assault – velocità di lancio aumentata; tempo di recupero ridotto

The Queen’s Black Flame – velocità di lancio aumentata; aggiunta una finestra temporale per schivare e interrompere l’animazione

Dynast’s Finesse – costo in stamina ridotto

Flowing Form – costo in stamina ridotto

Death Flare – velocità di lancio aumentata

Onyx Lord’s Repulsion – velocità di lancio aumentata; tempo di recupero ridotto; aggiunta una finestra temporale per schivare e interrompere l’animazione

Magma Guillotine – costo in stamina ridotto; velocità di lancio aumentata; tempo di recupero ridotto

Cursed-Blood Slice – velocità di lancio aumentata; tempo di recupero ridotto

Ice Lightning Sword – velocità di lancio aumentata; aggiunta una hitbox all’animazione di calpestamento

Rosus’ Summons – tempo di recupero ridotto

I Command Thee, Kneel! – velocità di lancio aumentata; aggiunta una finestra temporale per schivare e interrompere l’animazione

Gold Breaker – costo in punti mana ridotto; velocità di lancio aumentata; tempo di recupero ridotto

Familial Rancor – aggiunta una finestra temporale per schivare e interrompere l’animazione

Nebula – velocità di lancio aumentata; tempo di recupero ridotto con l’arma Bastard’s Stars

Regal Beastclaw – velocità di lancio aumentata

Devourer of Worlds – velocità di lancio aumentata

Regal Roar – tempo di recupero ridotto

Spearcall Ritual – tempo di recupero ridotto

Ancient Lightning Spear – costo in punti mana ridotto; velocità di lancio aumentata; consente al giocatore di resistere meglio ai colpi nemici durante il lancio

Great-Serpent Hunt – tempo di recupero ridotto; danno aumentato; consente al giocatore di resistere meglio ai colpi nemici durante il lancio

Frenzyflame Thrust – costo in punti mana ridotto; tempo di recupero ridotto; accumulo di frenesia sul giocatore ridotto

Bloodboon Ritual – velocità di lancio aumentata

Miquella’s Ring of Light – velocità di lancio aumentata

Sea of Magma – velocità di lancio aumentata; tempo di recupero ridotto; aggiunta una finestra temporale per schivare e interrompere l’animazione

Flame Dance – costo in stamina ridotto; tempo di recupero ridotto; aggiunta una finestra temporale per schivare e interrompere l’animazione

Storm Kick – costo in stamina ridotto

Bear Witness! – velocità di lancio aumentata

Una cenere di guerra ha ricevuto dei nerf:

Thundercloud Form – danno ridotto quando non caricato; costo in punti mana ridotto; velocità di lancio aumentata e tempo di recupero ridotto

Altri bilanciamenti

Ridotto l’accumulo degli effetti di stato inflitti con incantesimi, stregonerie, Albinauric Staff e Dragon Communion Seal

Ridotto l’effetto del Talismano Granscudo per armi con alta capacità di blocco

Ridotta la durata dell’animazione della follia

Ridotta la velocità di recupero dallo status di follia

Velocità di recupero di punti mana e stamina leggermente aumentato a livelli bassi

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un approfondimento dedicato alla lore e alla trama di Elden Ring, che riassume tutti i dettagli che From Software e George R.R. Martin hanno disseminato per l'Interregno, sotto forma di descrizioni di oggetti oppure dialoghi con personaggi.