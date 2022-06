Elden Ring 1.05: la patch ha modificato un dettaglio nella cut-scene di un boss

Prosegue il supporto post-lancio offerto da FromSoftware al suo Action RPG, da ultimo con la pubblicazione della patch 1.05 di Elden Ring, che ha introdotto una modifica inaspettata.

Oltre ad incrementare la stabilità dell'avventura, l'update ha infatti provveduto a modificare una delle cut-scene del gioco. Parliamo nello specifico della sequenza di presentazione della boss fight con Morgott, il Re Presagio. Come ben sanno i Senzaluce che hanno già affrontato lo scontro, la cinematica di presentazione dell'avversario lo mostrava infiammare la propria spada. Ebbene, con la patch 1.05, gli sviluppatori di Elden Ring hanno deciso di rimuovere questo specifico dettaglio, ora assente nella nuova versione.

Da FromSoftware non sono arrivate dichiarazioni in merito a questa scelta, che ha lasciato piuttosto perplessi i videogiocatori in viaggio nell'Interregno. Come prevedibile, dunque, i forum videoludici si sono rapidamente colmati di ipotesi e teorie. Alcune di queste fanno semplicemente riferimento all'effettivo svolgimento della boss fight. Nonostante quanto mostrato nella prima versione della cut-scene, in effetti, la prima fase dello scontro con Morgott non include alcuna spada in fiamme. Altri, invece, hanno preferito addentrarsi nei meandri della storia delle divinità di Elden Ring, ipotizzando un intervento volto a rendere più coerente la lore dell'Action RPG.



Vi eravate accorti di questo cambiamento?