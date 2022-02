Elden Ring: 10 cose da sapere assolutamente prima di iniziare a giocare

A un giorno esatto dall'attesissimo lancio di Elden Ring, i curatori del PlayStation Blog dispensano consigli a tutti coloro che si apprestano a indossare i panni del Senzaluce per esplorare l'Interregno del nuovo kolossal soulslike di FromSoftware.

La ricca guida stilata dai ragazzi del "blog istituzionale" di Sony PlayStation è piena di suggerimenti per i neofiti, di consigli per gli esperti del genere e di dritte per iniziare nel migliore dei modi il proprio viaggio nella monumentale dimensione a mondo aperto di Elden Ring.

Il vademecum proposto dal PS Blog parte dal focus su una delle novità più dirimenti dell'ultima fatica ruolistica di FromSoftware, ovvero la possibilità in Elden Ring di esplorare e combattere a cavallo: in sella a Torrente, gli emuli del Senzaluce potranno divertirsi a falciare i nemici e avranno modo di coprire velocemente le ampie distanze tra gli sterminati punti d'interesse della mappa.

Il decalogo del PlayStation Blog dispensa poi dei suggerimenti per approcciarsi agli avversari più ostici facendo ricorso alle azioni furtive e alle funzioni cooperative; non mancano poi le sezioni dedicati ai consigli per la scelta della Classe iniziale, all'importanza degli attacchi caricati e alla necessità di servirsi del crafting e delle meccaniche offensive per proseguire l'avventura.

In calce alla notizia trovate il link allo speciale del PS Blog. Qualora ve la foste persa, vi invitiamo a leggere la nostra analisi sull'immenso open world di Elden Ring con la recensione in corso.