Elden Ring è da 10 per EDGE: 9 per Gran Turismo 7, bocciato CrossfireX

EDGE ha pubblicato il suo nuovo numero editoriale, e la rivista britannica ha svelato gli esiti delle recensioni dei giochi più rilevanti giunti sul mercato in queste settimane. Nonostante la rinomata inflessibilità dei redattori della testata, Elden Ring è riuscito a guadagnarsi una valutazione complessiva di 10/10.

Il Perfect Score del titolo FromSoftware, che è attualmente più giocato di Call of Duty su Xbox negli USA, è stato così commentato da EDGE: "Non è la prima volta che arriva un gioco di Miyazaki e il panorama videoludico sembra trasformarsi. Mentre giochi, c'è la sensazione che le fondamenta si muovano sotto di te, che lo sviluppo dei videogiochi sia stato riscritto. Non ci sentivamo così da Breath of the wild".



Elden Ring supera così Gran Turismo 7, che pur si aggiudica un ottimo 9/10: "Al di là della sua eccellenza tecnica, Gran Turismo 7 è profondamente, idiosincraticamente unico in un modo in cui i giochi first party raramente lo sono. È strano e talvolta restrittivo, decisamente poco cool e nella sua seria celebrazione della cultura automobilistica, a volte anche un po' prepotente. Ma questa è una simulazione di corse con un'anima vera, realizzata con passione genuina e non poca eccentricità. Venticinque anni dopo, Gran Turismo non si è mai sentito così vitale".



Di seguito tutti i voti assegnati da EDGE, tra cui compare anche il flop di CrossfireX:

Elden Ring - 10

Gran Turismo 7 - 9

Tunic - 8

Triangle Strategy - 8

Kirby e la Terra Dimenticata - 8

Total War. Warhammer III - 8

Destiny 2 La Regina dei Sussurri - 7

Norco - 7

Lost Ark - 7

Far: Changing Tides - 7

Martha is Dead - 4

CrossfireX - 3

Da sottolineare gli ottimi voti del sorprendente Tunic e di Kirby e la Terra Dimenticata, mentre l'horror italiano Martha is Dead non ha sfortunatamente sorpreso in positivo i recensori di EDGE. Cosa ne pensate di questi voti?