Elden Ring 2 si farà? Forse sì: c'è un importante indizio nella guida ufficiale

Sappiamo che Elden Ring Shadow of the Erdtree è una priorità per From Software, tuttavia l'attesa espansione potrebbe non essere l'unico progetto futuro a tema Elden Ring nei programmi dello studio nipponico. Anzi, emerge ora un grosso indizio sul possibile sviluppo di Elden Ring 2.

Il secondo volume della guida strategica ufficiale di Elden Ring contiene infatti una breve intervista al director Hidetaka Miyazaki incentrata sulle caratteristiche e gli elementi di lore dell'amato kolossal Action/RPG pubblicato nel febbraio del 2022. Tra i vari commenti, Miyazaki spiega in maniera esplicita che alcuni elementi della lore del gioco così come alcune cruciali spiegazioni sono stati presi in considerazione per essere approfonditi in futuri giochi della serie.

Il celebre game designer chiaramente non scende maggiormente nei dettagli, ma dalle sue parole emerge in maniera chiara l'intenzione di dare vita presto o tardi ad un secondo capitolo vero e proprio di Elden Ring, pronto ad espandere ulteriormente le conoscenze dei giocatori su quanto già hanno appreso a proposito dell'Interregno. In ogni caso un eventuale Elden Ring 2 sarebbe ancora molto lontano, con From Software al momento impegnata sullo sviluppo di Shadow of the Erdtree, ancora sprovvisto di una data d'uscita.

Non dimentichiamo inoltre l'imminente uscita di Armored Core 6 Fires of Rubicon, l'altro progetto di punta di From Software disponibile a partire dal prossimo 25 agosto. La compagnia giapponese, insomma, ha il suo gran da fare in questo periodo.