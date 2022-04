Elden Ring 2 non esce finché George Martin non batte Margit: il folle pesce d'aprile

Anche Elden Ring finisce al centro di un folle pesce d'aprile, inevitabile trattandosi del gioco più popolare di questa prima parte del 2022. In un'intervista fittizia con il portale PCGamesN, Hidetaka Miyazaki ha rivelato clamorosi retroscena sullo sviluppo del futuro Elden Ring 2, che potrebbe essere seriamente a rischio.

Il celebre director in forza a From Software rivela che il seguito di Elden Ring non entra in produzione poiché George R.R. Martin è ancora bloccato allo scontro con Margit il Presagio Implacabile, primo boss principale dell'avventura nell'Interregno, e lo scrittore si rifiuta di lavorare al seguito fino a quando non sarà riuscito a vincere.

"Volevamo cominciare i lavori su Elden Ring 2 subito dopo aver concluso lo sviluppo del primo gioco, tuttavia il signor Martin si rifiuta di organizzare un meeting fino quando non avrà battuto Margit. Ogni volta che lo contattiamo, ci risponde dicendo che 'dobbiamo porre un freno alle nostre folli ambizioni'", rivela uno sconsolato Miyazaki che non sa più come interagire con l'autore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, che ormai da due mesi tenta l'impresa di battere il nemico.

Secondo quanto rivelato da Miyazaki, infatti, Martin ha ricevuto con largo anticipo una copia del gioco, e da allora ha provato per ben 70 volte a battere Margit, senza successo. La frustrazione è divenuta tale che lo scrittore crea un nuovo personaggio dopo ogni morte, scrivendo cento pagine di lore per la sua nuova creatura e rifà tutto da capo ad ogni morte.

Perché allora non sviluppare Elden Ring 2 senza il suo contributo? A quanto pare non è possibile: il director spiega infatti che ci sono dei cavilli contrattuali che obbligano From Software a coinvolgere Martin nella creazione del seguito, che dunque non si può avviare senza il suo contributo. Ma per ora niente, Martin rifiuta ogni tipo di aiuto e consiglio dagli sviluppatori, e non ha neanche interesse a crearsi build specifiche per superare la titanica impresa. Mettetevi l'anima in pace: Elden Ring 2 non arriverà tanto presto.

Potete però consolarvi con la bizzarra storia di Elden Ring creata da Sio e dimenticare questa triste vicenda, oppure intrattenervi con la mod che trasforma Elden Ring in Tekken, approvata da Katsuhiro Harada in persona.