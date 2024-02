Elden Ring 2 non è nei piani di FromSoftware ma in futuro... mai dire mai

Dopo Shadow of the Erdtree, il capitolo Elden Ring sembra destinato a concludersi, almeno per il momento. Hidetaka Miyazaki ha infatti confermato di non avere alcun piano per un secondo DLC o per un sequel del gioco.

Questo non vuol dire che in futuro non si tornerà a parlare di Elden Ring, semplicemente al momento FromSoftware non ha pianificato una seconda espansione o un Elden Ring 2, tuttavia in futuro potrebbero cambiare e lo stesso Miyazaki lascia una porta aperta nel caso dovesse avere l'idea giusta per espandere questo universo narrativo.

Shadow of the Erdtree è il DLC più grande mai prodotto da FromSoftware, un contenuto che lo stesso Miyazaki descrive come imponente grazie alla presenza di una zona esplorabile ampia (quasi) come Sepolcride e alla presenza di ben dieci nuovi boss.

Dopo Shadow of the Erdtree dunque FromSoftware si prenderà una pausa da questa IP per dedicarsi ad altri progetti e del resto non è una sorpresa per chi conosce il modus operandi di FromSoftware. Lo stesso Bloodborne non ha mai avuto un seguito (anche se... un remake di Bloodborne potrebbe essere una idea interessante) così come l'acclamato Sekiro Shadows Die Twice (Game of the Year 2019) mentre Dark Souls e Armored Core hanno dato vita a franchise più corposi a livello quantitativo.