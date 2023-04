Elden Ring 2 si farà oppure è ancora troppo presto per parlarne?

Con la vittoria dei quattro maggiori premi GOTY e più di 20 milioni di copie distribuite in tutto il mondo, Elden Ring è riuscito a imporsi come uno dei fenomeni videoludici preponderanti dell'ultimo anno.

Attualmente gli sviluppatori sono ancora impegnati con Shadow of the Erdtree, prima espansione di Elden Ring in arrivo prossimamente, tuttavia sono in molti a chiedersi se FromSoftware abbia o meno dei piani concreti per un possibile sequel del gioco. Proviamo allora a capire insieme qual è lo stato attuale dei lavori nello studio giapponese, partendo dalle dichiarazioni rilasciate dagli sviluppatori e dalle speculazioni dell'ultimo periodo.

Ciò che sappiamo per adesso è che, con buona probabilità, Elden Ring potrebbe ricevere dei sequel in futuro. Questo, almeno, è quello che emerge dalle dichiarazioni della stessa FromSoftware, che all'interno di un comunicato stampa ufficiale ha definito Elden Ring come 'l'inizio di un nuovo franchise', confermando la volontà di espandere il brand ben oltre i confini del primo capitolo.

Da un leak dello scorso mese arrivano poi altri, interessanti, suggerimenti sui progetti futuri dello studio. Come riportato dal profilo Twitter Timur222, il producer Kenneth Chan avrebbe recentemente aggiornato la propria pagina LinkedIn con dei riferimenti a un nuovo progetto di FromSoftware in lavorazione già dal gennaio di quest'anno. Ovviamente, non avendo ulteriori informazioni a riguardo, è difficile dire se il progetto sia collegato al franchise Elden Ring o meno, tuttavia potrebbe essere ancora troppo presto per poter parlare di un possibile sequel del gioco di Miyazaki.



Durante una recente intervista con 4Gamer, Miyazaki ha infatti predicato calma, affermando che lo studio valuterà i progetti futuri caso per caso, in base a numerosi fattori, siano questi economici o di altro tipo. E poi c'è quella battuta di George R.R. Martin su Elden Ring 2... ma era solo un pesce d'aprile.