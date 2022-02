Elden Ring: il 23 febbraio le impressioni del Fossa, ma senza voto

Il 23 febbraio alle 16:00 scade l'embargo per la pubblicazione delle recensioni di Elden Ring, come saprete il Fossa sta giocando da qualche giorno al nuovo titolo di FromSoftware e allo scadere dell'embargo inizieremo a parlare in maniera approfondita di Elden Ring, ma al momento non ci sarà un voto.

Come scritto dal nostro Francesco Fossetti su Facebook "Sono dell’idea che arrivare alla scadenza dell’embargo con un giudizio completo sia importante, ma non tanto per i click, i numeri, le chiacchiere che scaturiscono in seguito all’assegnazione di un voto: è importante perché il nostro ruolo è anche quello di offrire un servizio al pubblico, di dare un orientamento a chi lo cerca per valutare l’acquisto. Per svolgere questo ruolo è opportuno avere un’esperienza quanto più genuina possibile, lasciar sedimentare le idee, riflettere. Quando questa situazione non si verifica, allora è meglio aspettare."

Abbiamo avuto una settimana di tempo per sviscerare Elden Ring e come detto, parleremo del gioco allo scadere dell'embargo sul sito con un ricchissimo articolo e non mancherà una diretta sul canale Twitch di Everyeye.it, in questa prima fase però non ci sarà un voto, questo arriverà solamente più avanti.



Siamo consapevoli del fatto che molte testate pubblicheranno già nella giornata di domani una recensione "tradizionale" con voto, in questo caso però abbiamo preferito agire in maniera diversa di fronte ad un titolo molto atteso come Elden Ring. Anche se in questa prima fase non ci sarà un voto, non mancheremo comunque di pubblicare una analisi chiara, sincera e approfondita: "Credo comunque che il racconto dell’esperienza che ho avuto finora possa essere significativo, spero che il pubblico sia interessato anche se in fondo non ci sarà nessun voto. Ce la metterò tutta per raccontare le emozioni, le sensazioni, le novità che scaturiscono dall'Interregno. Sarà un lungo viaggio, preparatevi!"