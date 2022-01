Elden Ring, 4 minuti di gameplay: esplorazione e combattimenti al castello Mourne

Nel mentre continuiamo a ricevere novità sugli easter egg contenuti in Elden Ring, Game Informer ha pubblicato 4 minuti di gameplay inedito tratto dal nuovo action-RPG di Hidetaka Miyazaki e FromSoftware.

Il filmato di gioco, che come di consueto potete gustarvi in apertura, ci porta questa volta al castello Mourne, una fortezza in cui il nostro Senzaluce si insedierà e si farà strada tra temibili creature ferine. Se la prima sezione di gameplay ci mostra nuovamente la libertà d'azione di cui è possibile godere nel mondo open world di Elden Ring, la seconda metà ci porta tra le torri e i bastioni del castello, a cui potremo accedere in modalità stealth.

Gli spettacolari scontri mostrati sembrano confermare ancora una volta la grande stratificazione del combat system, nonché la notevole varietà di nemici che incontreremo lungo il viaggio. Il video gameplay non può, infine, che concludersi con il boss di fine livello, in paziente attesa che il Senzaluce oltrepassi la coltre di nebbia dorata.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Elden Ring sarà pubblicato il 25 febbraio su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Il director Miyazaki ha indicato la classe da evitare in caso siate dei novizi dei souls-like di FromSoftware.