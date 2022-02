Elden Ring, 6.000 punti Rewards con l'acquisto su Xbox: spunta l'interessante offerta

Mentre i Senzaluce di Elden Ring viaggiano sui bus di Londra, arriva una notizia interessante per gli appassionati in attesa del gioco su Xbox One e Xbox Series X|S.

La redazione di Windows Central ha infatti segnalato l'avvistamento di un'interessante offerta legata al programma Microsoft Rewards. Pare infatti che - almeno sullo store Xbox degli USA - l'acquisto di Elden Ring possa garantire una ricompensa pari a ben 6.000 punti Reward. Una valore di certo non trascurabile, che vale da solo la possibilità di riscattare un buono da 5 euro per un ulteriore acquisto su Xbox Store.

Per poter attivare l'offerta, i giocatori devono procedere con il download dell'App Xbox Rewards sulla propria console verdecrociata. A questo punto, accedendovi da Xbox One o Xbox Series X|S, dovrebbe essere possibile attivare una promozione dedicata all'opera FromSoftware. Selezionandola e poi acquistando Elden Ring entro la data limite del 9 marzo 2022, sarà possibile sbloccare una ricompensa pari a ben 6.000 Punti Rewards. La procedura, come detto, è sicuramente valida per il mercato USA; ma consigliamo di verificare la sua eventuale attivazione anche all'interno dell'App Xbox Rewards italiana.



In chiusura, vi rammentiamo l'imminente appuntamento con la trasmissione di Red Bull Levels: Elden Ring, durante il quale saranno condivisi nuovi annunci.