Elden Ring, AAA lore cercasi nelle Americhe: le segnalazioni dei giocatori

Anche nel continente americano, il nuovo titolo FromSoftware ha potuto contare su di un ottimo debutto, con Elden Ring primo in classifica negli Stati Uniti d'America.

Sembra tuttavia che nell'area geografica, il processo di traduzione e adattamento dell'Action RPG sia andato incontro ad alcuni problemi. Sui lidi di Reddit, molti Senzaluce stanno infatti segnalando l'assenza di intere sezioni di testo all'interno delle descrizioni di plurimi oggetti ed equipaggiamenti dell'Interregno.

Il problema, come potete verificare direttamente in calce a questa news, è stato sollevato in merito alla versione del gioco proposta in portoghese brasiliano. Quest'ultima, tuttavia, non sembra essere l'unica coinvolta, con anche l'edizione spagnola diffusa negli USA e in America Latina affetta da problematiche similari. A segnalarlo sono sempre i videogiocatori, radunatisi nel thread dedicato presente su Reddit. Gli appassionati specificano invece come la versione spagnola di Elden Ring non sia affetta da questo problema nel Vecchio Continente.

L'assenza di porzioni importanti di traduzioni e, di conseguenza, di lore del gioco sembrerebbe a questo punto legata ad un corto circuito interno al lavoro di adattamento supervisionato da Bandai Namco America. In Europa, come abbiamo avuto di raccontarvi nel nostro ricco speciale sulla traduzione italiana di Elden Ring, l'intero processo è stato invece gestito direttamente da Bandai Namco Europe.