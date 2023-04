Elden Ring accoglie il DLSS con una Mod: ecco il video confronto

La recente implementazione del Ray Tracing in Elden Ring non ha totalmente convinto la community, che si aspettava una trasformazione più drastica degli scenari dell'Interregno in seguito all'utilizzo della tecnologia.

Forse anche per questa ragione non mancano in rete Mod volte a trasformare il sistema di illuminazione dell'Action RPG. Tra gli esempi, possiamo citare la Elden Ring DLSS/FSR/XeSS Mod, sviluppata dall'utente "PureDark". Il contenuto mira infatti ad attivare nell'opera FromSoftware la tecnologia DLSS, con l'obiettivo di rendere ancora più suggestivi gli scenari presenti nel gioco.

Incuriosita dalla possibile resa ottenibile tramite lo strumento, la redazione di Wccftech ha deciso di mettere la Mod alla prova. Su di un hardware equipaggiato con un setup di alto livello (Intel i7 12700KF; NVIDIA GeForce RTX 4090; 16GB DDR4), i colleghi hanno registrato un interessante video confronto, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Il filmato offre un assaggio delle migliorie apportate dalla Mod all'interno di Elden Ring e dell'Interregno: cosa ve ne pare del risultato?



In attesa di scoprire nel dettaglio quali saranno i contenuti dell'espansione Shadow of the Erdtree di Elden Ring, la community dei Senzaluce continua dunque a sperimentare con l'acclamato Action RPG di FromSoftware, alla ricerca di un'esperienza videoludica coinvolgente e sempre nuova.