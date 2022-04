Elden Ring è ora acquistabile ad un prezzo scontato per PS5 e Xbox

Elden Ring, l'ultima fatica di FromSoftware, videogioco action RPG pubblicato da Bandai Namco e diretto da Hidetaka Miyazaki in collaborazione con George R. R. Martin, uscito il 25 febbraio di quest'anno, è ora acquistabile ad un prezzo scontato su Amazon, vediamo assieme i prezzi e le versioni in promozione.

L'edizione in offerta su Amazon proprio in questo momento è la Standard Edition, acquistabile al prezzo di 58 euro per Xbox One e Series X o 65 euro per PS5, invece di un prezzo di listino di 69,99 euro, l'edizione per PS4 al momento non è in offerta. A pochissime settimane dall'uscita, è una buona occasione per recuperare il titolo.

Di seguito i link alle offerte:

Se invece siete interessati alla Launch Edition, che include il gioco su disco, un poster, Art cards, un set di stickers, una toppa in tessuto, una guida digitale dell'avventura ed un gesto bonus "L'anello", è acquistabile a questo link al prezzo di 69,99 euro solamente per PS5, le edizioni per PC, PS4, Xbox One e Series X al momento risultano esaurite così come la ricercatissima Collector's Edition che ormai è introvabile al prezzo di listino.

Vi siete persi la nostra recensione di Elden Ring? Vi invitiamo a leggerla a questo link, per Francesco Fossetti si tratta in assoluto del miglior gioco di From Software.