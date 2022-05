Elden Ring: le action figure super deformed dei protagonisti vi scalderanno il cuore

Elden Ring ha lasciato il segno non solo per le sue qualità e la sua difficoltà sopra la media, ma anche per il cupo ed evocativo mondo di gioco creato da FromSoftware, pieno di personaggi dall'aspetto ispirato e dunque perfettamente riconoscibile.

Il look degli abitanti dell'Interregno può incutere timore, ma ci pensa la stessa Bandai Namco, tramite la propria etichetta Bandai Spirits, a dare loro un aspetto molto più tenero grazie alla produzione di nuove action figure Super-Deformed. Nello specifico, per ora sono due i personaggi che godranno di questo trattamento speciale: trattasi di Melina e del Senzaluce con indosso l'armatura del Lupo Furioso.

Un breve video illustra nel dettaglio la qualità dei "pupazzetti", curatissimi in ogni dettaglio per quanto riguarda l'abbigliamento e volti, con inoltre la possibilità di rimuovere il mantello di Melina e darle così un look diverso. Le due creazioni, alte circa nove centimetri, sono firmati Tamashii Nations, azienda collegata a Bandai Spirits, che le mette in vendita a partire da ottobre 2022 al prezzo di 2970 yen (circa 24 dollari) sul proprio sito ufficiale.

Vi piacciono le due statuine super-deformed?