Elden Ring: l'action-GDR di FromSoftware si mostra in una serie di immagini

Dopo mesi di rumor e speculazioni, Elden Ring, il nuovo progetto diretto da Hidetaka Miyazaki e e realizzato dagli ormai apprezzatissimi sviluppatori di FromSoftware, è stato ufficialmente annunciato durante la conferenza di Microsoft all'E3 2019.

Pubblicando un teaser trailer che per certi versi ha ricordato le atmosfere e le modalità scelte per presentare Dark Souls 3, la software house giapponese ha lasciato intravedere al pubblico le prime, cupe ambientazioni che faranno da sfondo a questa nuova avventura hardcore. Le voci di corridoio che suggerivano un nuovo mondo dark fantasy abitato da mostruose creature e da paesaggi decadenti sembrano trovare pieno riscontro nella galleria di immagini che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, direttamente estratte dal trailer di presentazione del gioco.

Hidetaka Miyazaki ha fornito i primi dettagli concreti su Elden Ring svelando come, a dispetto delle critiche piovute per la difficoltà di Sekiro: Shadows Die Twice, anche questo suo nuovo titolo sviluppato in collaborazione con George R.R. Martin (che peraltro di morti se ne intende) metterà a dura prova le nostre abilità da videogiocatori grazie alla presenza di nuovi temibili boss. Rispetto a Sekiro, tuttavia, Elden Ring tornerà a caratterizzare l'esperienza di gioco con dei forti elementi ruolistici, e rappresenterà inoltre il primo tentativo di FromSoftware di realizzare una mappa vicina al genere open world.

Elden Ring è atteso al lancio su PC, PlayStation 4 e Xbox One, attualmente ad una data ancora sconosciuta. Vi è piaciuto il trailer d'esordio del nuovo action-GDR di FromSoftware?