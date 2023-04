Elden Ring si aggiorna con tante migliorie e risoluzione di bug del Ray Tracing

FromSoftware ha distribuito una nuova patch dedicata ad Elden Ring. L'action-RPG open world si aggiorna con alcune migliorie mirate al comparto tecnico e al bilanciamento del gameplay, ma il changelog diffuso dal team di sviluppo include curiosamente dei suggerimenti legati al Ray Tracing, recentemente implementato nel gioco di Hidetaka Miyazaki.

Tra i cambiamenti essenziali apportati da FromSoftware con l'update 1.09.1 di Elden Ring, abbiamo la risoluzione di un bug per cui gli effetti di alcune abilità, incantesimi, oggetti e armi che aumentavano la potenza di attacco non venivano applicati a incantesimi e magie. Corretto un altro bug per cui l'abilità Furia Contagiosa dello Scudo Medusa continuava ad aumentare incessantemente la potenza di attacco quando si toglieva lo scudo o si passava a un altro arma (un bug che peraltro ha scatenato il diffondersi di video virali nel corso degli ultimi giorni). Diminuito infine il danno da equilibrio dell'abilità Taglio di Sangue Maledetto.

Passando alla questione Ray Tracing, sembra che su PC la funzione si sia attivata automaticamente per alcuni utenti in seguito alla distribuzione della patch 1.09. I giocatori hanno riscontrato delle prestazioni inferiori rispetto al solito, non comprendendo che il RT era entratato in attivazione senza alcun passaggio manuale. Nel changelog di quest'ultimo update, FromSoftware offre delle pratiche indicazioni per disattivare il Ray Tracing e ripristinare le performance precedenti: "Se il Ray Tracing è stato abilitato involontariamente e sta influenzando il tuo gioco, puoi disabilitarlo dal menu del titolo o all'interno del gioco andando su Sistema -> Grafica -> Imposta qualità Ray Tracing su OFF".

Se invece volete godervi il Ray Tracing senza andare ad impattare eccessivamente sul framerate, potreste prendere in considerazione la mod che abilita il DLSS su Elden Ring.