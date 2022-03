Elden Ring si aggiorna con nuovi NPC e tante novità, disponibile ora la patch 1.03

FromSoftware ha pubblicato la patch 1.03 di Elden Ring, disponibile ora per il download su PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Oltre a correggere bug e problemi tecnici, questo update include anche una serie di migliorie e correzioni di bug.

Tra le novità segnaliamo l'aggiunta di un nuovo NPC (Jar-Bairn), arriva anche una funziona per registrare il nome e la posizione di un NPC sulla mappa una volta incontrato, inoltre fanno la loro comparsa nuove fasi di quest per Diallos, Nepheli Loux, Kenneth Haight e Gatekeeper Gostoc, compaiono anche nuovi NPC evocabili in diverse situazioni, l'aggiornamento inoltre incrementa gli schermi per gli oggetti da imitare usando il Mimic Veil e aggiunge la musica in background in alcune sezioni della mappa.

Sul sito di Bandai Namco trovate il changelog della patch 1.03 di Elden Ring, oltre alle novità contenutistiche, questo update risolve come detto anche vari bug e problemi minori, la lista delle correzioni è davvero molto lunga, segno di come FromSoftware abbia lavorato duramente per migliorare la stabilità del gioco su tutte le piattaforme.

Elden Ring ha venduto 12 milioni di copie in tre settimane, un risultato davvero notevole e che porterà il franchise ad espandersi verso nuovi orizzonti, come confermato anche dal publisher Bandai Namco.