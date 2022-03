Elden Ring si aggiorna di nuovo: la nuova patch aggiusta i testi su PC e console

Neanche il tempo di installare la patch 1.03 di Elden Ring che il popolarissimo Soulslike di From Software viene aggiornamento nuovamente attraverso la patch 1.04, che apporta delle piccolissime migliorie ulteriori.

Il nuovo update è disponibile su PC e console, e si limita ad aggiustare alcuni errori relativi ai testi, oltre a qualche ulteriore miglioria tecnica di minore portata. Del resto il peso dell'aggiornamento parla chiaro: solo 14MB su PC e 98MB su PlayStation, non è chiaro invece quanto spazio occuperà su Xbox ma è altamente lecito immaginare dimensioni leggerissime ed analoghe alla controparte Sony. Con un peso così minuscolo l'update non porta nessuna miglioria particolarmente significativa, quantomeno non come la patch 1.03 che, oltre a perfezionamenti tecnici, ha introdotto nuovi NPC e fasi aggiuntive per alcune specifiche quest.

Nonostante le recenti migliorie, persistono ancora alcuni inconvenienti all'interno dell'ultima fatica di Hidetaka Miyazaki che creano non pochi fastidi a più di un utente: ad esempio i problemi di stuttering nella versione PC di Elden Ring non sono stati risolti, non ancora quantomeno, dunque è lecito attendersi nel prossimo futuro ulteriori patch da parte di From Software per perfezionare sempre di più il suo prodotto e renderlo così pienamente godibile per ogni giocatore su qualunque piattaforma.