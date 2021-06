Elden Ring: aggiornamento gratis e Smart Delivery su PS5 e Xbox Series X/S

Durante la Summer Game Fest 2021, Bandai Namco ha annunciato la data di uscita di Elden Ring, il nuovo gioco di FromSoftware sarà disponibile dal 21 gennaio 2022 su PC (via Steam), PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e PlayStation 5.

Il publisher ha confermato in una nota che il gioco supporta lo Smart Delivery sulle console Xbox e l'aggiornamento gratuito per la versione PS5 per chiunque decida di acquistare Elden Ring per PS4. Una bella notizia dunque per chiunque decida di comprare il gioco in versione old-gen, in questo caso potrete ottenere la versione next-gen senza costi aggiuntivi.

"In Elden Ring abbiamo fatto confluire tutta la nostra esperienza negli Action RPG e nei fantasy oscuri, maturata nella serie Dark Souls, per creare una classica ma coraggiosa evoluzione del genere", queste le prime parole di Hidetaka Miyazaki dopo la presentazione del gameplay trailer di Elden Ring: "Abbiamo creato un mondo ricco e incredibilmente vasto, basato sulle leggende scritte per il gioco da George R. R. Martin. Elden Ring è un mondo pieno di misteri e pericoli, pronto a essere esplorato e scoperto. Un dramma in cui vari personaggi ostentano la propria mistica e sono spinti da varie motivazioni. Speriamo davvero che vi divertiate scoprendolo."

Bandai Namco ha inoltre confermato che Elden Ring diventerà un franchise multimediale e il brand si espanderà oltre i videogiochi debuttando anche in altri settori, sebbene non ci siano altre informazioni in merito.