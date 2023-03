Elden Ring e l'aggiornamento Ray Tracing che non convince

Dopo la comparativa dedicata al ray tracing di Elden Ring, il gioco di ruolo di FromSoftware è stato al centro delle critiche a causa della performance del Ray Tracing su PC e console.

Diversi utenti sui social si sono infatti lamentati a causa dei notevoli problemi di performance successivi all'attivazione dell'RTX, mentre altri si sono detti delusi da un filtro che, apparentemente, non aggiunge effettivamente nulla di nuovo alla resa visiva del titolo ruolistico. In linea generale, la community non sembra aver apprezzato più di tanto l'aggiornamento 1.09 di Elden Ring, che tra le altre cose ha anche applicato diversi correttivi per i bug riscontrati dalla community.

Nel frattempo, dopo la vittoria del GOTY ai game developer choice awards, Elden Ring è entrato nell'olimpo dei titoli più premiati dell'industria. Il titolo è riuscito a raggiungere mostri sacri come Skyrim e Zelda Breath of the Wild.



Si tratta di un risultato incredibile, testimoniato dal continuo amore dimostrato dai fan nei confronti degli sviluppatori, che dal canto loro possono sorridere per via degli oltre 20 milioni di copie vendute sin dal lancio del gioco.

In chiusura, vi ricordiamo che Elden Ring è un gioco di ruolo che potete acquistare per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X e PC.