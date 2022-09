Elden Ring La via per l'albero madre, il manga arriva anche in Italia, ed è gratis

Panini Comics ha annunciato che il fumetto Elden Ring La Via per l’Albero Madre arriverà anche in Italia in formato eBook e gratis su piattaforme come Amazon, Google, Apple, Kobo, Ibs e Izneo.

Panini Comics fa sapere che "i primi due capitoli saranno disponibili a partire dal 12 settembre e i successivi usciranno a cadenza quindicinale. I vari capitoli in formato digitale saranno fruibili gratuitamente per un limitato periodo di tempo." Si tratta quindi di una formula inedita per il mercato fumettistico italiano, che permetterà ai lettori di seguire la storia a una sola settimana di distanza dall'uscita in Giappone.

Elden Ring La Via per l’Albero Madre è un comedy manga illustrato in stile dark fantasy da Nikiichi Tobita (Monster x Monster). La storia racconta il viaggio di un Senzaluce, scoraggiato dalla vita crudele dell’Interregno, incontra una ragazza misteriosa di nome Melina. Quest’ultima gli fa una proposta e in seguito decidono di partire verso l’Albero Madre. Non mancheranno altri personaggi tratti dal mondo di Elden Ring come Blaidd il Mezzo Lupo, Margit, il Presagio implacabile, Godrik l’Innestato e Ranni la Strega.

Con oltre 16 milioni di copie vendute, Elden Ring è uno dei videogiochi di maggior successo degli ultimi anni e Bandai Namco e FromSoftware stanno lavorando per espandere questo universo narrativo verso altri media, non limitandosi quindi ai soli videogiochi.