Elden Ring: quanto è alto l'Albero Madre?

L'Albero Madre, noto anche con il nome di Erdtree, è uno dei simboli di Elden Ring. Enorme ed imponente, illumina l'Interregno con la sua potente luce e sovrasta l'intero mondo di gioco risultando visibile da ogni scenario, non importa quanto distante.

Ma precisamente quanto è alto l'Albero Madre in Elden Ring? La risposta potrebbe sorprendervi: grazie alle scoperte del dataminer Zullie the Witch scopriamo infatti che l'albero raggiunge i 4452 metri d'altezza. Ciò lo rende quindi drasticamente superiore al Burj Khalifa di Dubai, il grattacielo più alto mai realizzato dall'uomo che arriva a 828 metri.

Ma non finisce qui, dato che l'Albero Madre riuscirebbe addirittura a superare il Monte Everest: calcolando l'altezza dalla sua base nell'Himalaya, tocca i 4200 metri, circa 200 in meno rispetto all'albero del titolo firmato From Software. Facendo invece partire i calcoli dal lato tibetano dell'Everest, la situazione sarebbe invece diversa: il monte giungerebbe a un totale di 5200 metri, distaccando quindi la creazione di Hidetaka Miyazaki.

Insomma, l'Albero Madre è davvero imponente a tutti gli effetti, e contribuisce a rendere ancora più speciale l'avventura del Senzaluce. Se intanto avete bisogno di una mano con la vostra quest, ecco come trovare il boss segreto di Farum Azula in Elden Ring. Eccovi inoltre tutti i contenuti tagliati e segreti di Elden Ring.