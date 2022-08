Elden Ring: un amatissimo boss era davvero fortissimo nella versione 1.0

Il dataminer kotn3l ha scoperto che uno dei boss più amati di Elden Ring era in realtà ancora più forte e potente nella versione 1.0 del gioco. Stando a quanto riportato però, nella versione 1.01 il boss sarebbe stato "nerfato" pur mantenendo intatta la sua aurea di potenza.

Parliamo ovviamente di Malenia, uno dei personaggi iconici del mondo di Elden Ring, una combattente velocissima e molto forte che può disporre di mosse in grado di mettere in seria difficoltà i giocatori. Nella versione 1.0 di Elden Ring, Malenia era ancora più rapida e sopratutto aggressiva, potendo bloccare gli attacchi dei giocatori in maniera più decisa e inoltre il boss disponeva di una seconda versione della sua mossa speciale.

Un boss dunque molto forte e che rischiava di mettere seriamente in crisi i giocatori, eliminandoli in una manciata di secondi, per questo alcune statistiche e abilità sono state livellate verso il basso, come detto mantenendo però intatte le caratteristiche di questo boss di Elden Ring, che resta uno dei più forti e potenti in assoluto del mondo ideato da Miyazaki e George R.R. Martin.

Nel frattempo i giocatori di Elden Ring lamentano un PvP sbilanciato e alcuni glitch che starebbero mettendo in crisi l'esperienza di gioco in queste ultime settimane.