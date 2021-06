Elden Ring: Amazon apre i preordini del nuovo gioco di FromSoftware

Elden Ring, il gioco action RPG in sviluppo da FromSoftware, che vede la collaborazione del game director giapponese Hidetaka Miyazaki e dell'autore statunitense di fantasy George R. R. Martin, è preordinabile su Amazon.

Il titolo, con data di uscita prevista per il 21 gennaio 2021, è preordinabile su Amazon a 59,99 Euro per PC o 69,99 Euro per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Series X, di seguito i link ai preordini:

Stando alle parole di Miyazaki, nel gioco sarà presente un sistema di crafting, numerosi oggetti per il recupero della salute, ha confermato la presenza di un sistema di viaggio rapido che permetterà di raggiungere istantaneamente vari luoghi chiave, la gestione della morte sarà un mix tra quanto visto in altri souls, il combat system sarà molto vario grazie all'utilizzo di abilità speciali, la longevità dovrebbe attestarsi sulle 30 ore di gioco per la sola quest principale.

Come sempre vi ricordiamo che tutti i videogiochi in preordine su Amazon prevedono la prenotazione al prezzo minimo garantito, che assicura una riduzione in automatico del prezzo pagato in caso quest'ultimo dovesse diminuire dalla data della prenotazione a quella dell'uscita. Se siete interessati a fare vostro questo gioco, il nostro consiglio è di preordinarlo subito, la cancellazione dell'ordine in caso cambiaste idea è molto semplice e può essere effettuata in autonomia e Amazon garantisce la consegna al day-one.