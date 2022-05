Elden Ring: l'ampolla di lacrime cremisi diventa un cocktail nella vita reale

La famosa fiaschetta Estus utilizzata dai non morti di Dark Souls è diventata in Elden Ring l'ampolla di lacrime cremisi, una bevanda grazie alla quale possiamo lenire le ferite del nostro Senzaluce mentre affrontiamo le ardue battaglie che ci attendono nell'Interregno.

L'ampolla di Elden Ring ci ha messo davvero poco tempo per diventare iconica quanto la Estus, per i fan di FromSoftware. A testimonianza di ciò, l'utente Reddit Shots-by-leo ha condiviso la ricetta di un cocktail che cerca di ricreare nella vita reale la bevanda curativa. Tra gli ingredienti richiesti ci sono acqua, zucchero, rose commestibili, succo di limone, succo d'arancia rossa, gin, polvere bianca e oro commestibile. Si potrebbe considerare un mix di elementi sin troppo bizzarro, tuttavia il risultato finale (come potete osservare tramite l'immagine che trovate più in basso) è davvero apprezzabile e vicino a quello dell'action-RPG di FromSoftware. Per un approfondimento più completo sulla ricetta vi rimandiamo a questo link.

Per quanto riguarda il procedimento, il redditor consiglia di utilizzare inizialmente un barattolo in cui infondere acqua e petali di rosa per almeno un'ora (meglio ancora se un'intera notte). A questo punto sarà necessario versare il tutto in una pentola e aggiungere lo zucchero, dopodiché cuocere a fuoco basso fino a quando lo zucchero non si sarà completamente sciolto fino a creare uno sciroppo di rose. Per creare il cocktail si dovrà aggiungere in un bicchiere il succo di limone, il succo d'arancia rossa appena spremuto, il gin Empress 1908, la polvere bianca commestibile e la foglia d'oro in uno shaker. Quindi, aggiungere un po' di ghiaccio e agitare bene, in seguito filtrare e versare nella fiaschetta o in un altro recipiente a vostra scelta (senza il ghiaccio).

Si tratta dell'ennesima dimostrazione di quanto il titolo abbia fatto breccia del cuore degli appassionati. Secondo l'analista Mat Piscatella di NPD Group, Elden Ring ha continuato a vendere benissimo anche ad aprile.