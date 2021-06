Elden Ring analizzato da Sabaku: lore, gameplay e immagini all'Everyeye Expo

L'Everyeye Entertainment Expo è partito con il botto, con una prima giornata che tra gli altri appuntamenti ha visto anche un intervento di Michele Poggi, anche conosciuto come Sabaku no Maiku, tra i più grandi esperti italiani delle opere di Hidetaka Miyazaki e FromSoftware.

Ospitato sul canale Twitch di Everyeye dai nostri Francesco Fossetti e Alessandro Bruni, Sabaku ha analizzato nei minimi dettagli Elden Ring, nuovo gioco dello studio giapponese in arrivo all'inizio del prossimo anno, prendendo spunto dalle recenti immagini ufficiali. Ogni scatto ha dato vita ad una lunga disamina sulla lore e sul gameplay del titolo, che dopo anni di attesa si è mostrato al grande pubblico solamente qualche settimana fa, con il primo trailer di Elden Ring presentato al Summer Fest, che oltre al gameplay ha svelato anche la data di lancio del 21 gennaio 2022.

Se non avete potuto assistere all'analisi di Sabaku in diretta, non temete: potete tranquillamente rimediare guardando la replica in apertura di notizia. Ne approfittiamo per ricordarvi che l'Everyeye Entertainment Expo continua domani 29 giugno con una nuova serie di panel che faranno la gioia degli appassionati di videogiochi e non: alle 11:00 andremo a lezione di storia dell'horror nel gaming con Francesco Toniolo, mentre alle 13:00 Alessandro Guardini ci parlerà di hardware e periferiche per giocatori esigenti. Alle 15 il nostro Simone de Marzo ci istruirà sul glossario tecnico del videogiocatore, infine alle 17:00 chiuderemo in bellezza con Alessandro Redaelli, autore di Game of The Year, che ci spiegherà come si gira un documentario sui videogiochi.