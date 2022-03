Elden Ring e animazioni rimosse: il cavallo Torrente poteva attaccare i nemici

A un mese dall'uscita di Elden Ring iniziano un poco alla volta ad emergere dettagli e retroscena sullo sviluppo dell'opera firmata From Software, compresi contenuti tagliati dalla versione definitiva del gioco. Alcuni di questi sembra siano direttamente collegati al nostro destriero, Torrente.

Stando a una testimonianza video riportata su Youtube da Zullie the Witch, in origine il cavallo avrebbe dovuto avere non solo un maggior numero di animazioni, ma anche un potente attacco con il quale danneggiare i nemici circostanti. Stando alle ipotesi dello youtuber, From Software potrebbe aver rimosso il colpo (ancora presente tra le righe di codice assieme alle animazioni inutilizzate) in quanto troppo complesso da effettuare in combattimento, considerato che Torrente attaccava tramite gli zoccoli posteriori e, quindi, allinearsi correttamente con il bersaglio sarebbe stata una mossa difficile da eseguire.

In generale, l'animale avrebbe avuto un comportamento molto più vivo e credibile rispetto a quanto poi visto nel titolo completo: si vede Torrente brucare l'erba o sdraiarsi a terra, lasciando intendere che avrebbe avuto delle routine comportamentali slegate dalle interazioni con il giocatore, come se fosse in grado di muoversi autonomamente per il mondo di gioco quando non invocato.

Vi sarebbe piaciuto poter combattere in sella a Torrente? Intanto è stato scoperto un glitch che rende invisibili le magie in Elden Ring, rischiando così di compromettere il PvP. Diversi giocatori, inoltre, hanno avviato la petizione per portare Elden Ring su Google Stadia, che conta nel momento in cui scriviamo 1639 firme.