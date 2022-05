Elden Ring: annunciata la guida ufficiale da 600 pagine, arriverà in Italia?

Elden Ring è un titolo immenso in termini di contenuti: tra avventura principale, quest secondarie, una vasta mappa e gli innumerevoli segreti ben nascosti, il rischio è di non riuscire a scoprire tutte le sorprese incluse da FromSoftwar nel loro ultimo kolossal videoludico.

Proprio per questo motivo, lo studio giapponese ha unito le forze con Kadokawa per la produzione della guida ufficiale di Elden Ring, che sarà composta da ben 600 pagine circa. Il grosso libro potrebbe rivelarsi di grande aiuto per scoprire ulteriori particolarità nascoste all'interno dell'ultimo gioco di Hidetaka Miyazaki, che potrebbe stupire anche coloro che già hanno consumato ogni angolo dell'Interregno e convinti di averne trovato ogni sorpresa.

Al momento, però, il prodotto è previsto solo per il mercato giapponese: la data d'uscita su Amazon Japan è fissata al 22 luglio 2022 e sarà venduto al prezzo di 2970 yen, per ora solo in versione cartacea e non digitale. Arriverà mai in occidente, Italia compresa? Difficile per il momento dirlo, tuttavia data l'enorme popolarità del gioco non è da escludere che quantomeno una versione in lingua inglese venga realizzata, magari anche in formato Kindle. Molto probabile, in alternativa, l'arrivo di traduzioni amatoriali da parte dei fan diffuse poi in rete.

Nel frattempo una mod ha aggiunto la co-op senza limiti in Elden Ring, disponibile per ora in Open Beta. Di recente, infine, Miyazaki ha parlato delle fonti d'ispirazione per Elden Ring, citando Zelda Breath of the Wild, The Witcher 3 e la serie di The Elder Scrolls tra i giochi che lo hanno influenzato.