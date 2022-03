Elden Ring: ansie, aspettative e curiosità sullo sviluppo, l'intervista di Miyazaki

In una lunga intervista che uscirà sul prossimo numero di Famitsu, il director Hidetaka Miyazaki ha rivelato le ansie e le aspettative che hanno accompagnato il lancio di Elder Ring, fornendo alcune riflessioni sul futuro della serie Souls.

Nell'intervista tradotta dai colleghi di VGC, Miyazaki ha espresso i propri sentimenti sul lancio dell'attesissimo e celebratissimo Elder Ring. Stando allo sviluppatore l'emozione che ha anticipato il lancio dell'open world "è la stessa di tutti i titoli passati, non solo per questo, ma non è un momento molto piacevole", per poi proseguire "sono sicuro di essere sollevato, ma sono anche più ansioso per questo. Non mi ci abituo mai". Miyazaki ha spiegato i motivi che, grazie alla qualità del suo staff, "ci si aspettava fin dall'inizio che questo lavoro sarebbe stato sulla scala più vasta di sempre".

Il director ha poi parlato delle similitudini che legano Elden Ring e Sekiro, in particolare dal punto di vista del sistema di combattimento: "Dato che questo gioco e la produzione di Sekiro sono andati avanti in parallelo, non c'è stato un feedback diretto. Tuttavia, dal momento che ho diretto entrambi i giochi, è certo che questi si siano influenzati a vicenda".

Miyazaki è tornato anche sulla collaborazione con il celebre scrittore di Game of Thrones: "La lore di Martin è stata presente sin dalle primissime fasi di sviluppo e ci ha dato varie ispirazioni. La lore descrive una relazione complessa e interessante tra il mistero e il giocatore e ci offre una complessità su più livelli che possiamo chiamare storia". Il director ha spiegato alcune delle immagini più iconiche del gioco, come il Grande Albero, sono arrivate più avanti nel corso della produzione: "All'inizio non si chiamava 'Ring', penso si riferisse a qualcosa di simile all'Elden Ring e alla possibilità che si rompesse. Tuttavia in quel momento era più un concetto astratto e non un motivo concreto come l'albero d'oro".

Miyazaki ha anche parlato delle possibilità offerte dal multiplayer e dalla barriera d'ingresso rappresentata dalla difficoltà: "Nel contesto di grande libertà che menziono spesso, non era appropriato alzare gli ostacoli al gioco multiplayer come mezzo per cercare di superare le difficoltà senza fare affidamento sulla pura azione, ho deciso".

Insomma, ancora una volta Hidetaka Miyazaki ha offerto spunti interessanti sulla nascita di Elden Ring. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Elden Ring a cura di Francesco Fossetti.