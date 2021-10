Elden Ring, aperte le iscrizioni alla Beta: date e orari

Il momento tanto atteso e chiacchierato negli ultimi mesi è finalmente arrivato: Bandai Namco ha ufficialmente aperto le iscrizioni alla Closed Beta di Elden Ring, grazie alla quale i giocatori potranno provare con qualche mese d'anticipo il titolo FromSoftware.

Ecco di seguito il calendario delle fasi di test:

Sessione 1: venerdì 12 novembre dalle 12 alle 15

Sessione 2: sabato 13 novembre dalle 4 alle 7

Sessione 3: sabato 13 novembre dalle 20 alle 23

Sessione 4: domenica 14 novembre dalle 12 alle 15

Sessione 5: lunedì 15 novembre dalle 4 alle 7

Per poter partecipare all'evento occorre accedere con un account Bandai Namco sul sito ufficiale e compilare un semplice form che riguarda la piattaforma preferita (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S o PC) e i prodotti FromSoftware giocati in precedenza. Al momento la registrazione non garantisce l'accesso al Closed Network Test e non è detto che tutti i giocatori che si iscriveranno ai test potranno provare il gioco nelle prossime settimane.

Prima di lasciarvi al trailer d'annuncio della fase di test, vi ricordiamo che la data d'uscita di Elden Ring è stata posticipata di qualche settimana e il gioco non arriverà più a gennaio 2021.