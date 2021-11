Elden Ring: aperti i preordini su Amazon della Collector's Edition

Dopo la presentazione del gameplay di Elden Ring del 4 novembre, dove è stata annunciata anche la Collector's Edition, Amazon apre i preordini di questa limitatissima edizione speciale ricca di contenuti, scopriamola assieme.

La Collector's Edition di Elden Ring è preordinabile a 189,98 euro per PS4 - PS5 - Xbox One e Series X con data di uscita prevista per il 25 febbraio, le scorte sono limitatissime, pertanto se siete interessati all'acquisto non esitate, potrebbe essere impossibile in futuro acquistarla a questo prezzo.

All'interno della ricca confezione di gioco troveremo:

Disco di gioco o Codice di gioco solamente per la versione PC;

Steelbook Esclusiva;

Statua di Malenia - Spada di Miquella (23 cm);

Artbook con copertina rigida da 40 pagine;

Colonna sonora digitale;

Poster, Art cards, Set di stickers e Toppa in tessuto già inclusi nella Launch Edition (esclusiva EMEA).

Inoltre preordinando il gioco si otterranno dei contenuti bonus digitali:

Guida Digitale all’Avventura, contenente utili informazioni per aiutare i giocatori ad entrare nell’Interregno

Gesto bonus “L’ANELLO” – Ricevi il gesto “L’ANELLO” all’inizio del gioco. Il gesto può essere ottenuto anche in-game

Di seguito i link ai preordini:

PS4

PS5

Xbox One e Series X

PC

Inoltre su Amazon è possibile preordinare anche l'edizione Standard del gioco, al prezzo di 59,99 euro per PC o 69,99 euro per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Series X.