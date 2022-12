Elden Ring Arena: come trovare ed entrare in tutti e 3 i Colossei

Come ormai ben saprete, Elden Ring si è da poco aggiornato con l'espansione gratuita intitolata Arena, la quale sblocca l'accesso ai Colossei e consente ai giocatori di sfidarsi in partite PvP. Se avete appena scaricato l'aggiornamento, ecco tutto quello che c'è da sapere su come raggiungere le arene per confrontarsi con altri utenti online.

Colosseo di Sepolcride

Il primo Colosseo è molto semplice da raggiungere ed è situato poco più a nord del Luogo di Grazia intitolato "Capanna del Maestro Guerriero". L'arena è infatti collocata leggermente più in alto rispetto al lunghissimo ponte distrutto ed è facilmente accessibile.

Colosseo di Caelid

È molto probabile che vi siate imbattuti in questa struttura durante la vostra esplorazione di Caelid, la porzione della mappa colorata di rosso ad est rispetto a Sepolcride. Nell'area più a nord di Caelid si trova una sorta di penisola circolare collegata al resto della mappa da un lungo ponte: ricorderete di questo luogo per via della presenza di un enorme vaso posizionato davanti all'ingresso del Colosseo. Per raggiungere agilmente l'arena dovete teletrasportarvi al Luogo di Grazia chiamato "Pozzo Profondo di Siofra" (è quello da cui si emerge completando l'area sotterranea) e proseguire lungo la strada verso nord fino al ponte. Sappiate che questo percorso non è isolato e lungo il cammino vi sono svariati nemici e un enorme orso, quindi preparatevi a combattere.

Colosseo di Leyndell

Il terzo ed ultimo Colosseo di Elden Ring si trova invece a Leyndell, la Capitale Reale. Raggiungere l'arena è molto semplice: basta teletrasportarsi al Luogo di Grazia nella porzione ovest di Leyndell e proseguire verso sud, spostandosi verso le radici dell'albero fino a raggiungere una enorme roccia dalla forma sferica. Avvicinatevi ai cancelli ed apriteli per iniziare a duellare con gli altri Senzaluce.