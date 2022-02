Elden Ring, armi e magie in azione: spuntano nuovi video gameplay leak

Tra i titoli più attesi tra le novità PC e console di febbraio 2022, il misterioso Elden Ring è ormai in procinto di raggiungere le case degli appassionati di opere FromSoftware.

Con il Day One fissato a venerdì 25 febbraio 2022, l'Action RPG si è mostrato in azione diverse volte, tra trailer, video gameplay e, soprattutto, un ricco Network Test, che ha consentito al pubblico di provare con mano la produzione. Proprio quest'ultimo, tuttavia, sembra avere aperto la porta alla diffusione in rete di diversi leak relativi ad Elden Ring. Le analisi condotte dai dataminer hanno infatti consentito il recupero di informazioni originariamente non accessibili all'interno della Demo.

In questo contesto, trovano ora diffusione alcune brevi sequenze di gameplay, che immortalano sinergie tra armi e incantesimi impossibili da testare nel Network Test di Elden Ring. Tra fiamme incandescenti, esplosioni, effetti di luce ed elementali, la rassegna di strumenti di offesa nelle mani del Senzaluce sembra essere decisamente ampia e variegata. I giocatori più curiosi possono visionare le clip video di Elden Ring tramite il link a Reddit disponibile in calce a questa news. Ricordiamo tuttavia che al debutto dell'Action RPG manca ormai poco tempo, con lo stesso Hidetaka Miyazaki che ha consigliato alla community di evitare di consultare spoiler di Elden Ring.